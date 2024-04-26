В 1 сезоне сериала «Прощай, Земля» японские ученые передают правительству неутешительную новость: к нашей планете со скоростью света неуклонно несется огромный смертоносный астероид. Если действовать очень быстро, то его можно сбить с курса или расколоть на менее опасные части. Но для этого нужно, чтобы все человечество действовало сообща. Слишком много времени уходит на межгосударственные переговоры, выделение бюджетов и строительство оружия. Многие уже не верят в спасение. Все человечество делится на группы: кто-то ждет столкновения как Божьего суда, кто-то впадает в отчаяние, а кто-то пытается бежать.