Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Goodbye Earth 2024, season 1

Goodbye Earth season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Goodbye Earth Seasons Season 1

Goodbye Earth
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 11 hours 48 minutes
"Goodbye Earth" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Прощай, Земля» японские ученые передают правительству неутешительную новость: к нашей планете со скоростью света неуклонно несется огромный смертоносный астероид. Если действовать очень быстро, то его можно сбить с курса или расколоть на менее опасные части. Но для этого нужно, чтобы все человечество действовало сообща. Слишком много времени уходит на межгосударственные переговоры, выделение бюджетов и строительство оружия. Многие уже не верят в спасение. Все человечество делится на группы: кто-то ждет столкновения как Божьего суда, кто-то впадает в отчаяние, а кто-то пытается бежать.

Series rating

4.2
Rate 11 votes
"Goodbye Earth" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Football, Bloody Hell!
Season 1 Episode 1
26 April 2024
Love is Back
Season 1 Episode 2
26 April 2024
I Have Butterflies...
Season 1 Episode 3
26 April 2024
Felix Culpa
Season 1 Episode 4
26 April 2024
The Girl with a Cat
Season 1 Episode 5
26 April 2024
Much Ado About Nothing
Season 1 Episode 6
26 April 2024
Arirang; Gone, But Not Forgotten
Season 1 Episode 7
26 April 2024
Dum Spiro Spero
Season 1 Episode 8
26 April 2024
Silver Lining
Season 1 Episode 9
26 April 2024
Exodus, Eclipsed
Season 1 Episode 10
26 April 2024
Last Christmas
Season 1 Episode 11
26 April 2024
Goodbye Earth
Season 1 Episode 12
26 April 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more