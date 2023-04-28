Menu
Pollos sin cabeza 2023, season 1

Pollos sin cabeza
Title Сезон 1
Season premiere 28 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Pollos sin cabeza" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Безголовые цыплята» зрители знакомятся с главным героем – спортивным агентом-неудачником по прозвищу Бето. Альберто Мартина Руис верит, что готов к открытию собственного бизнеса. Он уже несколько лет ведет более-менее успешную футбольную команду, на которую делает большие ставки. А дома его ждет любимая женщина – немного вздорная, но милая красавица Соня. Поэтому Бето решается уйти из крупной фирмы, с которой он сотрудничал все эти годы, чтобы стать частным агентом. Но тут-то на его голову решают обрушиться в се мыслимые и немыслимые неприятности сразу. Соня бросает его, как и его успешная команда…

Series rating

5.6
Rate 12 votes
Pollos sin cabeza List of episodes
Season 1
24 horas
Season 1 Episode 1
28 April 2023
Nardinho y yo
Season 1 Episode 2
28 April 2023
Calienta, que sales
Season 1 Episode 3
28 April 2023
Sile, nole
Season 1 Episode 4
28 April 2023
Beto, Sonia, y las zapatillas mágicas
Season 1 Episode 5
28 April 2023
El acuario
Season 1 Episode 6
28 April 2023
Las 10 hostias de Beto Martín
Season 1 Episode 7
28 April 2023
