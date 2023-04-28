В 1 сезоне сериала «Безголовые цыплята» зрители знакомятся с главным героем – спортивным агентом-неудачником по прозвищу Бето. Альберто Мартина Руис верит, что готов к открытию собственного бизнеса. Он уже несколько лет ведет более-менее успешную футбольную команду, на которую делает большие ставки. А дома его ждет любимая женщина – немного вздорная, но милая красавица Соня. Поэтому Бето решается уйти из крупной фирмы, с которой он сотрудничал все эти годы, чтобы стать частным агентом. Но тут-то на его голову решают обрушиться в се мыслимые и немыслимые неприятности сразу. Соня бросает его, как и его успешная команда…