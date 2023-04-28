В 1 сезоне сериала «Квак и Жаб» в центре событий оказываются веселые соседи, живущие бок о бок на общем живописном болоте. Один из них – лягушонок, а второй – жабенок. На первый взгляд, они похожи как две капли воды, так почему бы им не стать лучшими друзьями? Но выясняется, что между этими ребятами есть и немало различий. Квак любит скакать и резвиться, а Жаб предпочитает сидеть в иле и лениво обедать пролетающими мухами. Иногда они не могут найти общий язык и даже ссорятся между собой. Но все же дружба оказывается для них важнее противоречий. Ведь главное – это ценить общее и уважать индивидуальное в каждом живом существе.