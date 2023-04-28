Menu
Frog and Toad 2023, season 1

Season premiere 28 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 14 minutes
В 1 сезоне сериала «Квак и Жаб» в центре событий оказываются веселые соседи, живущие бок о бок на общем живописном болоте. Один из них – лягушонок, а второй – жабенок. На первый взгляд, они похожи как две капли воды, так почему бы им не стать лучшими друзьями? Но выясняется, что между этими ребятами есть и немало различий. Квак любит скакать и резвиться, а Жаб предпочитает сидеть в иле и лениво обедать пролетающими мухами. Иногда они не могут найти общий язык и даже ссорятся между собой. Но все же дружба оказывается для них важнее противоречий. Ведь главное – это ценить общее и уважать индивидуальное в каждом живом существе.

7.8
Rate 13 votes
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
28 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 April 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
28 April 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
28 April 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 April 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
28 April 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
28 April 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
28 April 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
28 April 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
28 April 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
28 April 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
28 April 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
28 April 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
28 April 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
1 December 2023
