Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Квак и Жаб 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Квак и Жаб
Киноафиша Сериалы Квак и Жаб Сезоны Сезон 1

Frog and Toad
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 14 минут
О чем 1-й сезон сериала «Квак и Жаб»

В 1 сезоне сериала «Квак и Жаб» в центре событий оказываются веселые соседи, живущие бок о бок на общем живописном болоте. Один из них – лягушонок, а второй – жабенок. На первый взгляд, они похожи как две капли воды, так почему бы им не стать лучшими друзьями? Но выясняется, что между этими ребятами есть и немало различий. Квак любит скакать и резвиться, а Жаб предпочитает сидеть в иле и лениво обедать пролетающими мухами. Иногда они не могут найти общий язык и даже ссорятся между собой. Но все же дружба оказывается для них важнее противоречий. Ведь главное – это ценить общее и уважать индивидуальное в каждом живом существе.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Квак и Жаб График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 апреля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 апреля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 апреля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 апреля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 апреля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 апреля 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
28 апреля 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
28 апреля 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
28 апреля 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
28 апреля 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
1 декабря 2023
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше