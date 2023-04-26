Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

El amor después del amor 2023, season 1

El amor después del amor season 1 poster
Kinoafisha TV Shows El amor después del amor Seasons Season 1

El amor después del amor 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"El amor después del amor" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Любовь после музыки» происходит путешествие через три десятка лет из жизни одного из величайших музыкантов Аргентины. Фито Паес навсегда изменил историю испаноязычного рока, прославившись на весь мир как первая аргентинская рок-звезда. Этот парень родился в провинции Санта-Фе в простой небогатой семье. Однако талант пробивался в нем уже в школьные годы, ведь в 13 лет он сумел создать собственный бэнд. От концертов для соседей по улице паренек продвинулся до крупнейших сцен страны и мира. Первый сольный альбом Фито Del '63 был выпущен в 1984 году и стал трамплином для него на звездный олимп.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
El amor después del amor List of episodes TV series release schedule
Season 1
Cuando yo me vaya de aquí
Season 1 Episode 1
26 April 2023
Pintó sus ojos de amarillo alfombra
Season 1 Episode 2
26 April 2023
Te daré una flor antes que un decadrón
Season 1 Episode 3
26 April 2023
Un cielo y un estado de coma
Season 1 Episode 4
26 April 2023
Parte del aire
Season 1 Episode 5
26 April 2023
En esta puta ciudad
Season 1 Episode 6
26 April 2023
Me hundo, me hundo
Season 1 Episode 7
26 April 2023
El perfume que lleva el dolor
Season 1 Episode 8
26 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more