В 1 сезоне сериала «Любовь после музыки» происходит путешествие через три десятка лет из жизни одного из величайших музыкантов Аргентины. Фито Паес навсегда изменил историю испаноязычного рока, прославившись на весь мир как первая аргентинская рок-звезда. Этот парень родился в провинции Санта-Фе в простой небогатой семье. Однако талант пробивался в нем уже в школьные годы, ведь в 13 лет он сумел создать собственный бэнд. От концертов для соседей по улице паренек продвинулся до крупнейших сцен страны и мира. Первый сольный альбом Фито Del '63 был выпущен в 1984 году и стал трамплином для него на звездный олимп.