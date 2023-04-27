Menu
The Nurse 2023, season 1

The Nurse 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 36 minutes
В 1 сезоне сериала «История медсестры» Пернилла Курцманн живет в небольшом провинциальном городке на окраине Дании. Не имея особых талантов и целей, она оканчивает сестринское училище, чтобы получить профессию. Девушку принимают в коллектив местной больницы. Персонал здесь практически не меняется годами, и все знают друг друга. Особенно радушной к новенькой оказывается старшая медсестра Кристина Айструп Хансен. Это очень милая, отзывчивая и никогда не унывающая женщина, которая сразу влюбляет в себя Перниллу. Но вскоре героиня понимает, что Кристина скрывает что-то пугающее за своей улыбкой.

6.6
Rate 13 votes
I Will Survive
Season 1 Episode 1
27 April 2023
Dream Team
Season 1 Episode 2
27 April 2023
Så tag mit hjerte
Season 1 Episode 3
27 April 2023
Nattevagten
Season 1 Episode 4
27 April 2023
