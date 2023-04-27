В 1 сезоне сериала «История медсестры» Пернилла Курцманн живет в небольшом провинциальном городке на окраине Дании. Не имея особых талантов и целей, она оканчивает сестринское училище, чтобы получить профессию. Девушку принимают в коллектив местной больницы. Персонал здесь практически не меняется годами, и все знают друг друга. Особенно радушной к новенькой оказывается старшая медсестра Кристина Айструп Хансен. Это очень милая, отзывчивая и никогда не унывающая женщина, которая сразу влюбляет в себя Перниллу. Но вскоре героиня понимает, что Кристина скрывает что-то пугающее за своей улыбкой.