Class of '09 2023, season 1

Class of '09 season 1 poster
Class of '09
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Class of '09" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Выпуск '09» действие происходит три десятилетия спустя, когда система уголовного правосудия Америки претерпевает значительные изменения. Теперь высший суд в государстве вершит искусственный интеллект, равнодушный к частностям и придерживающийся лишь строгих законов. Он неподкупен, однако обладает и значительными минусами: например, отсутствием эмпатии и понимания внутренней сути конфликта. В рядах ФБР происходит серьезная потеря. Один из агентов погибает, и система оправдывает виновника трагедии. Тогда бывшие однокурсники погибшего, выпустившиеся в 2009 году, встречаются вновь и начинают свой суд.

"Class of '09" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Part of Something
Season 1 Episode 1
10 May 2023
The Fitness Test
Season 1 Episode 2
10 May 2023
Thank You for Not Driving
Season 1 Episode 3
17 May 2023
Not Your Girlfriend
Season 1 Episode 4
24 May 2023
The Problem Is People
Season 1 Episode 5
31 May 2023
Hogan's Alley
Season 1 Episode 6
7 June 2023
Orders Night
Season 1 Episode 7
14 June 2023
Graduation
Season 1 Episode 8
21 June 2023
