В 1 сезоне сериала «Выпуск '09» действие происходит три десятилетия спустя, когда система уголовного правосудия Америки претерпевает значительные изменения. Теперь высший суд в государстве вершит искусственный интеллект, равнодушный к частностям и придерживающийся лишь строгих законов. Он неподкупен, однако обладает и значительными минусами: например, отсутствием эмпатии и понимания внутренней сути конфликта. В рядах ФБР происходит серьезная потеря. Один из агентов погибает, и система оправдывает виновника трагедии. Тогда бывшие однокурсники погибшего, выпустившиеся в 2009 году, встречаются вновь и начинают свой суд.