Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ulven kommer 2020, season 1

Ulven kommer season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ulven kommer Seasons Season 1

Ulven kommer 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 44 minutes
"Ulven kommer" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Девочка, которая кричала: «Волки!» события разворачиваются в отдаленном шведском городке. Четырнадцатилетняя девочка по имени Холли посещает обычную среднюю школу и воспитывается в счастливой, на первый взгляд, семье. Но однажды в сочинении на одном из уроков она недвусмысленно описывает, как отчим к ней пристает и даже совершает некоторые запретные действия. Мать Холли не верит ни единому слову и уверяет полицейских, что у дочки разыгралось воображение. В дело вступает опытный социальный работник Ларс Мэдсен. Ему поручают пообщаться со всем семейством и выяснить, кто прав, а кто виноват.

Series rating

7.4
Rate 13 votes
"Ulven kommer" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Afsnit 1
Season 1 Episode 1
11 October 2020
Afsnit 2
Season 1 Episode 2
18 October 2020
Afsnit 3
Season 1 Episode 3
25 October 2020
Afsnit 4
Season 1 Episode 4
1 November 2020
Afsnit 5
Season 1 Episode 5
8 November 2020
Afsnit 6
Season 1 Episode 6
15 November 2020
Afsnit 7
Season 1 Episode 7
22 November 2020
Afsnit 8
Season 1 Episode 8
29 November 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more