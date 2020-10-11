В 1 сезоне сериала «Девочка, которая кричала: «Волки!» события разворачиваются в отдаленном шведском городке. Четырнадцатилетняя девочка по имени Холли посещает обычную среднюю школу и воспитывается в счастливой, на первый взгляд, семье. Но однажды в сочинении на одном из уроков она недвусмысленно описывает, как отчим к ней пристает и даже совершает некоторые запретные действия. Мать Холли не верит ни единому слову и уверяет полицейских, что у дочки разыгралось воображение. В дело вступает опытный социальный работник Ларс Мэдсен. Ему поручают пообщаться со всем семейством и выяснить, кто прав, а кто виноват.