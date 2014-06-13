Menu
Neveroyatnye priklyucheniya Aliny 2014, season 1

Neveroyatnye priklyucheniya Aliny season 1 poster
Невероятные приключения Алины 12+
Title Сезон 1
Season premiere 13 June 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 6 hours 0 minute
"Neveroyatnye priklyucheniya Aliny" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Невероятные приключения Алины» молодая одаренная писательница Алина Троянская совсем не выходит из дома. Она страдает редким психическим заболеванием – агорафобией, поэтому не может сделать ни шага за порог, а собственная квартира становится для нее крепостью. Отсутствие реальных приключений женщина с лихвой компенсирует своими произведениями. Там есть и заброшенные города, и древние гробницы с сокровищами, и непролазные джунгли, и отважные герои. Вот только Алина пишет так реалистично, что случайные бандиты, начитавшись ее романов, верят, что она знает о местонахождении клада. Злодеи похищают Алину как ключ к сокровищам.

Series rating

5.0
Rate 11 votes
"Neveroyatnye priklyucheniya Aliny" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 June 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 June 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 June 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 June 2014
