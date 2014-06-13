В 1 сезоне сериала «Невероятные приключения Алины» молодая одаренная писательница Алина Троянская совсем не выходит из дома. Она страдает редким психическим заболеванием – агорафобией, поэтому не может сделать ни шага за порог, а собственная квартира становится для нее крепостью. Отсутствие реальных приключений женщина с лихвой компенсирует своими произведениями. Там есть и заброшенные города, и древние гробницы с сокровищами, и непролазные джунгли, и отважные герои. Вот только Алина пишет так реалистично, что случайные бандиты, начитавшись ее романов, верят, что она знает о местонахождении клада. Злодеи похищают Алину как ключ к сокровищам.