В 1 сезоне сериала «Барс и Лялька» в центре событий оказывается молодая одаренная женщина Арина. Она пишет неплохие исторические романы, но вот беда – они кажутся издателям неактуальными и не вызывают восторга у аудитории. Ситуация усугубляется, когда Арина расстается с любимым мужчиной и оказывается без крыши над головой и без средств к существованию. Чтобы хоть как-то выбраться из долгов, женщина соглашается на очень неприятную заказную работу «литературного негра». Она должна написать биографический роман о судьбе бывшего спецназовца Барса. Сейчас мужчина живет в деревне и не собирается давать никому интервью.