Bars i Lyalka 2014 - 2015, season 1

Bars i Lyalka season 1 poster
Барс и Лялька 12+
Title Сезон 1
Season premiere 23 January 2015
Production year 2015
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 36 minutes
В 1 сезоне сериала «Барс и Лялька» в центре событий оказывается молодая одаренная женщина Арина. Она пишет неплохие исторические романы, но вот беда – они кажутся издателям неактуальными и не вызывают восторга у аудитории. Ситуация усугубляется, когда Арина расстается с любимым мужчиной и оказывается без крыши над головой и без средств к существованию. Чтобы хоть как-то выбраться из долгов, женщина соглашается на очень неприятную заказную работу «литературного негра». Она должна написать биографический роман о судьбе бывшего спецназовца Барса. Сейчас мужчина живет в деревне и не собирается давать никому интервью.

5.2
Rate 11 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 January 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 January 2015
