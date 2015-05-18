Menu
Russian
Chernaya reka 2014 - 2015, season 1

Черная река 18+
Title Сезон 1
Season premiere 18 May 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Chernaya reka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Черная река» события разворачиваются в провинциальном сибирском городке Белогорск, который живет за счет расположенных неподалеку нефтяных и газовых скважин. Месторождением владеет крупная корпорация «Байкал-нефть» с безупречной репутацией. Но все меняется, когда в одной из шахт без вести пропадает бригада нефтяников. Утаить этот факт директору компании не удается, ведь в городе уже ходят сплетни – одна страшнее и скандальнее другой. Полиция не собирается вмешиваться в это дело, слушаясь указаний из столицы. Так что распутать эту тайну должен молодой внештатный сотрудник «Байкал-нефти» Алексей Ковалев.

Series rating

6.0
Rate 13 votes
"Chernaya reka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 May 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 May 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 May 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 May 2015
Серия 5
Season 1 Episode 5
20 May 2015
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 May 2015
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 May 2015
Серия 8
Season 1 Episode 8
21 May 2015
