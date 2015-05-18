В 1 сезоне сериала «Черная река» события разворачиваются в провинциальном сибирском городке Белогорск, который живет за счет расположенных неподалеку нефтяных и газовых скважин. Месторождением владеет крупная корпорация «Байкал-нефть» с безупречной репутацией. Но все меняется, когда в одной из шахт без вести пропадает бригада нефтяников. Утаить этот факт директору компании не удается, ведь в городе уже ходят сплетни – одна страшнее и скандальнее другой. Полиция не собирается вмешиваться в это дело, слушаясь указаний из столицы. Так что распутать эту тайну должен молодой внештатный сотрудник «Байкал-нефти» Алексей Ковалев.