В 1 сезоне сериала «Жила-была царевна» в центре событий оказывается маленькая непоседливая девочка. Она не любит есть полезные продукты, спать после обеда, проигрывать в любых играх и слушаться родителей. Несмотря на дурной характер, юная героиня – самая настоящая потомственная Царевна, правда, ей пока всего пять лет. Ее мама – Царица, а папа – Царь, а еще в семье есть собака по кличке Свита. Все вместе они стараются воспитать из Царевны хорошего человека и достойную наследницу короны. Сердце у девочки большое и доброе, нужно лишь объяснить ей, как можно себя вести, а как нельзя. Постепенно Царевна начинает меняться к лучшему…