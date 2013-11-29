Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Zhila-byla Carevna season 1 watch online

Zhila-byla Carevna season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zhila-byla Carevna Seasons Season 1

Жила-была Царевна 0+
Title Сезон 1
Season premiere 29 November 2013
Production year 2013
Number of episodes 20
Runtime 2 hours 20 minutes
"Zhila-byla Carevna" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Жила-была царевна» в центре событий оказывается маленькая непоседливая девочка. Она не любит есть полезные продукты, спать после обеда, проигрывать в любых играх и слушаться родителей. Несмотря на дурной характер, юная героиня – самая настоящая потомственная Царевна, правда, ей пока всего пять лет. Ее мама – Царица, а папа – Царь, а еще в семье есть собака по кличке Свита. Все вместе они стараются воспитать из Царевны хорошего человека и достойную наследницу короны. Сердце у девочки большое и доброе, нужно лишь объяснить ей, как можно себя вести, а как нельзя. Постепенно Царевна начинает меняться к лучшему…

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Zhila-byla Carevna" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Не буду спать!
Season 1 Episode 1
29 November 2013
Хочу подарков!
Season 1 Episode 2
11 April 2014
Жадина!
Season 1 Episode 3
30 December 2014
Волшебные сказки
Season 1 Episode 4
20 June 2015
Замарашка
Season 1 Episode 5
20 November 2015
Про еду
Season 1 Episode 6
27 June 2016
Не хочу проигрывать!
Season 1 Episode 7
7 October 2016
Шапку долой!
Season 1 Episode 8
14 October 2016
Про уборку
Season 1 Episode 9
6 April 2017
Хочу на море!
Season 1 Episode 10
16 June 2017
Не хочу в садик!
Season 1 Episode 11
15 September 2017
С Новым годом!
Season 1 Episode 12
14 December 2017
Ай, болит!
Season 1 Episode 13
24 April 2018
Мульти-пульти
Season 1 Episode 14
17 July 2018
Попрыгунья
Season 1 Episode 15
1 November 2018
Зимние забавы
Season 1 Episode 16
26 December 2018
Гонщица
Season 1 Episode 17
28 March 2019
Монстры вокруг
Season 1 Episode 18
17 July 2019
Спасение осьминога
Season 1 Episode 19
8 November 2019
Адвент-календарь
Season 1 Episode 20
29 November 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more