Zakrytyy uroven 2023, season 1

Закрытый уровень 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
В 1 сезоне сериала «Закрытый уровень» компания друзей увлекается компьютерными играми. Особенно парней привлекают «стрелялки», имитирующие войну. Однажды они узнают, что в одной частной лаборатории ведется разработка самой современной программы – симулятора военных действий для российской армии. Будучи фанатиками своего хобби, они решают вломиться в лабораторию и первыми протестировать этот проект. Но они не знают, насколько реалистичной окажется эта «игра». Герои застревают на недоработанном уровне в оккупированной немцами Белоруссии 1941 года, где они могут вполне по-настоящему лишиться жизни.

5.3
Rate 15 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 April 2023
