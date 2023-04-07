В 1 сезоне сериала «Закрытый уровень» компания друзей увлекается компьютерными играми. Особенно парней привлекают «стрелялки», имитирующие войну. Однажды они узнают, что в одной частной лаборатории ведется разработка самой современной программы – симулятора военных действий для российской армии. Будучи фанатиками своего хобби, они решают вломиться в лабораторию и первыми протестировать этот проект. Но они не знают, насколько реалистичной окажется эта «игра». Герои застревают на недоработанном уровне в оккупированной немцами Белоруссии 1941 года, где они могут вполне по-настоящему лишиться жизни.