В 1 сезоне сериала «Темное сердце» молодая женщина Таня Торелл, пережившая немало испытаний, занимается спасением людей и расследованием преступлений. Она возглавляет поисково-спасательную службу в шведской глубинке. Однажды ей достается очень запутанное и непростое дело. Местный миллионер-землевладелец, весьма влиятельный и известный человек, будто проваливается под землю: его не могут найти ни близкие, ни бизнес-партнеры. Полиция обвиняет в похищении и убийстве его юную дочь. Ведь соседи свидетельствуют, что отец запрещал ей выходить замуж за фермера, которого она полюбила. Но, похоже, разгадка куда сложнее.