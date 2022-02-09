Menu
Mörkt Hjärta season 1 poster
Mörkt Hjärta 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
"Mörkt Hjärta" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Темное сердце» молодая женщина Таня Торелл, пережившая немало испытаний, занимается спасением людей и расследованием преступлений. Она возглавляет поисково-спасательную службу в шведской глубинке. Однажды ей достается очень запутанное и непростое дело. Местный миллионер-землевладелец, весьма влиятельный и известный человек, будто проваливается под землю: его не могут найти ни близкие, ни бизнес-партнеры. Полиция обвиняет в похищении и убийстве его юную дочь. Ведь соседи свидетельствуют, что отец запрещал ей выходить замуж за фермера, которого она полюбила. Но, похоже, разгадка куда сложнее.

Series rating

6.5
Rate 11 votes
"Mörkt Hjärta" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Familjer i fejd
Season 1 Episode 1
9 February 2022
Misstänkta
Season 1 Episode 2
9 February 2022
Oväntad hjälp
Season 1 Episode 3
16 February 2022
Under press
Season 1 Episode 4
23 February 2022
Sanningen ska fram
Season 1 Episode 5
2 March 2022
TV series release schedule
