Furioza season 1 watch online

Furioza season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Furioza Seasons Season 1

Furioza 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Furioza" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ярость» в одном из небольших польских городков свирепствует опасная банда футбольных хулиганов. Преступники не только устраивают драки с фанатами других команд, но и громят витрины магазинов, грабят мирных жителей и даже порой совершают убийства. Полиция не в силах остановить бандитов. В группировку входит и младший брат уважаемого городского доктора Давида. Увещевания родственника не убеждают парня бросить криминал. Когда в город приезжает правительственный агент – бывшая девушка Давида, – она намерена посадить его брата. Чтобы его спасти, мужчина должен внедриться в банду под прикрытием.

Series rating

6.3
Rate 12 votes
"Furioza" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Odcinek 1
Season 1 Episode 1
4 February 2022
Odcinek 2
Season 1 Episode 2
4 February 2022
Odcinek 3
Season 1 Episode 3
4 February 2022
Odcinek 4
Season 1 Episode 4
4 February 2022
TV series release schedule
