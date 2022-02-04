В 1 сезоне сериала «Ярость» в одном из небольших польских городков свирепствует опасная банда футбольных хулиганов. Преступники не только устраивают драки с фанатами других команд, но и громят витрины магазинов, грабят мирных жителей и даже порой совершают убийства. Полиция не в силах остановить бандитов. В группировку входит и младший брат уважаемого городского доктора Давида. Увещевания родственника не убеждают парня бросить криминал. Когда в город приезжает правительственный агент – бывшая девушка Давида, – она намерена посадить его брата. Чтобы его спасти, мужчина должен внедриться в банду под прикрытием.