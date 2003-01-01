Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dni Angela 2003, season 1

Dni Angela season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dni Angela Seasons Season 1

Дни Ангела 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2003
Production year 2003
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 48 minutes
"Dni Angela" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дни Ангела» в центре событий оказывается актер по имени Виктор. Находясь в почтенном возрасте, он пребывает в безрадостном настроении, тяготится одиночеством и много думает о прошлом. Герой понимает, что его мир рушится, а искать поддержки просто не у кого. Никто не появится по первому зову, чтобы спасти его, не принесет себя в жертву и не протянет руку помощи. Виктор даже не представляет, какая встреча в скором времени уготована ему судьбой. На закате своих лет актер узнает о том, что ангелы существуют на самом деле. Они обретаются в людском мире, а иногда скрываются в человеческой душе.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Dni Angela" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 January 2003
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 January 2003
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 January 2003
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 January 2003
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more