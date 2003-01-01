В 1 сезоне сериала «Дни Ангела» в центре событий оказывается актер по имени Виктор. Находясь в почтенном возрасте, он пребывает в безрадостном настроении, тяготится одиночеством и много думает о прошлом. Герой понимает, что его мир рушится, а искать поддержки просто не у кого. Никто не появится по первому зову, чтобы спасти его, не принесет себя в жертву и не протянет руку помощи. Виктор даже не представляет, какая встреча в скором времени уготована ему судьбой. На закате своих лет актер узнает о том, что ангелы существуют на самом деле. Они обретаются в людском мире, а иногда скрываются в человеческой душе.