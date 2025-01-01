В 1 сезоне сериала «Лазарь» изможденный молодой человек блуждает по железнодорожным путям. Оказывается, что тринадцать лет назад он и его сестра пропали без вести, предположительно, став жертвами печально известного серийного убийцы Юрека Уолтера. За расследование дела принимается детектив Сага Бауэр, который готов на все, чтобы отыскать пострадавшую от рук убийцы девушку. Он отправляется под прикрытием в психиатрическую больницу строгого режима, где Уолтер содержится с момента его ареста. Инспектор собирается втереться в доверие к подозреваемому и выведать его страшные тайны.