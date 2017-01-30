Menu
Yeok-jeok: baek-seong-eul hom-chin do-jeok season 1 watch online

Yeok-jeok: baek-seong-eul hom-chin do-jeok 16+
Season premiere 30 January 2017
Production year 2017
Number of episodes 30
Runtime 32 hours 30 minutes
В 1-м сезоне сериала «Бунтарь Хон Гиль-дон» в небольшой корейской деревеньке появляется на свет обычный, на первый взгляд, мальчик. Его мать умирает родами, а отец боится всего на свете: сильных мира сего, жестоких богачей и даже собственных соседей. Маленький Хон Гиль-дон растет на удивление сильным и смелым мальчиком, он с рождения наделен особыми способностями, недоступными простым смертным. Но отец оберегает его и запрещает ему показывать свою силу. Однако все тайное рано или поздно становится явным. Юноша вступается за обездоленного старика и его семью перед местным землевладельцем и привлекает на свою голову массу проблем.

7.9
Rate 11 votes
8 IMDb
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
30 January 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
31 January 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 February 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 February 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
13 February 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 February 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
20 February 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
21 February 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
27 February 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
28 February 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
6 March 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
7 March 2017
Episode 13
Season 1 Episode 13
13 March 2017
Episode 14
Season 1 Episode 14
14 March 2017
Episode 15
Season 1 Episode 15
20 March 2017
Episode 16
Season 1 Episode 16
21 March 2017
Episode 17
Season 1 Episode 17
27 March 2017
Episode 18
Season 1 Episode 18
28 March 2017
Episode 19
Season 1 Episode 19
3 April 2017
Episode 20
Season 1 Episode 20
4 April 2017
Episode 21
Season 1 Episode 21
10 April 2017
Episode 22
Season 1 Episode 22
11 April 2017
Episode 23
Season 1 Episode 23
17 April 2017
Episode 24
Season 1 Episode 24
18 April 2017
Episode 25
Season 1 Episode 25
24 April 2017
Episode 26
Season 1 Episode 26
25 April 2017
Episode 27
Season 1 Episode 27
1 May 2017
Episode 28
Season 1 Episode 28
8 May 2017
Episode 29
Season 1 Episode 29
15 May 2017
Episode 30
Season 1 Episode 30
16 May 2017
