В 1-м сезоне сериала «Бунтарь Хон Гиль-дон» в небольшой корейской деревеньке появляется на свет обычный, на первый взгляд, мальчик. Его мать умирает родами, а отец боится всего на свете: сильных мира сего, жестоких богачей и даже собственных соседей. Маленький Хон Гиль-дон растет на удивление сильным и смелым мальчиком, он с рождения наделен особыми способностями, недоступными простым смертным. Но отец оберегает его и запрещает ему показывать свою силу. Однако все тайное рано или поздно становится явным. Юноша вступается за обездоленного старика и его семью перед местным землевладельцем и привлекает на свою голову массу проблем.