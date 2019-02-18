Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bad Mothers season 1 watch online

Bad Mothers season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bad Mothers Seasons Season 1

Bad Mothers 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 February 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Bad Mothers" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Клуб плохих матерей » события разворачиваются в австралийском мегаполисе, где живут со своими семьями и дружат между собой пять совершенно не похожих друг на друга женщин. Но у всех них есть кое-что общее – ультрасовременные взгляды на брак, карьеру и отношения. Несмотря на наличие мужей и детей, каждая из героинь живет так, как хочется лично ей, искусно жонглируя романами, любовниками, профессиональными достижениями, маленькими хобби и большими увлечениями. Но однажды в их хрупком мирке происходит настоящее убийство, которое заставляет женщин по-новому взглянуть на жизнь и сплотиться, как никогда раньше.

Series rating

6.1
Rate 12 votes
"Bad Mothers" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 February 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 February 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 March 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 March 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
18 March 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
25 March 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
1 April 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
8 April 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more