В 1 сезоне сериала «Клуб плохих матерей » события разворачиваются в австралийском мегаполисе, где живут со своими семьями и дружат между собой пять совершенно не похожих друг на друга женщин. Но у всех них есть кое-что общее – ультрасовременные взгляды на брак, карьеру и отношения. Несмотря на наличие мужей и детей, каждая из героинь живет так, как хочется лично ей, искусно жонглируя романами, любовниками, профессиональными достижениями, маленькими хобби и большими увлечениями. Но однажды в их хрупком мирке происходит настоящее убийство, которое заставляет женщин по-новому взглянуть на жизнь и сплотиться, как никогда раньше.