В 1 cезоне сериала «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» история начинается в 90-е годы прошлого века, когда студент петербургского реставрационного училища Миша Горшенев решает связать свою жизнь с музыкой. Он вводит в нашей стране моду на панк-рок и доказывает всему миру, что необязательно быть привилегированным, гламурным и богатым человеком, чтобы возглавлять вершины всех хит-парадов. Михаил знакомится с единомышленником Андреем Князевым, и вместе они создают легендарный музыкальный коллектив «Король и Шут». В байопик входят интервью с матерью и братом Горшенева, а также с его самыми близкими друзьями и соратниками по группе.