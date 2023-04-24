Menu
Mihail Gorshenev. Legenda o Korole i Shute season 1 watch online

Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте 18+
Season premiere 24 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 cезоне сериала «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» история начинается в 90-е годы прошлого века, когда студент петербургского реставрационного училища Миша Горшенев решает связать свою жизнь с музыкой. Он вводит в нашей стране моду на панк-рок и доказывает всему миру, что необязательно быть привилегированным, гламурным и богатым человеком, чтобы возглавлять вершины всех хит-парадов. Михаил знакомится с единомышленником Андреем Князевым, и вместе они создают легендарный музыкальный коллектив «Король и Шут». В байопик входят интервью с матерью и братом Горшенева, а также с его самыми близкими друзьями и соратниками по группе.

7.3
12 votes
"Mihail Gorshenev. Legenda o Korole i Shute" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
