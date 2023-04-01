Menu
Из замкнутого круга 16+
Season premiere 1 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Из замкнутого круга» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Ксения, которая учится в архитектурном университете и мечтает о головокружительной карьере в этой области. Она со смехом отмахивается от ухаживаний влюбленного однокурсника Марка, зато ее сердце задевает мужчина гораздо старше нее – обеспеченный и уверенный в себе финансист Борис. Она соглашается выйти за него замуж уже через месяц отношений, несмотря на все предостережения близких. Однако ей приходится очень быстро изменить представление о своем избраннике. Мужчина запирает ее в «золотой клетке», спасти Ксюшу из которой теперь сможет только Марк.

Серия 1
Season 1 Episode 1
1 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 April 2023
