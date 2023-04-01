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Из замкнутого круга 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Из замкнутого круга
Киноафиша Сериалы Из замкнутого круга Сезоны Сезон 1

Из замкнутого круга 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Из замкнутого круга»

В 1 сезоне сериала «Из замкнутого круга» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Ксения, которая учится в архитектурном университете и мечтает о головокружительной карьере в этой области. Она со смехом отмахивается от ухаживаний влюбленного однокурсника Марка, зато ее сердце задевает мужчина гораздо старше нее – обеспеченный и уверенный в себе финансист Борис. Она соглашается выйти за него замуж уже через месяц отношений, несмотря на все предостережения близких. Однако ей приходится очень быстро изменить представление о своем избраннике. Мужчина запирает ее в «золотой клетке», спасти Ксюшу из которой теперь сможет только Марк.

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Список серий 1-го сезона сериала «Из замкнутого круга» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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