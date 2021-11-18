Menu
Ya ne znayu, chto delat (2021), season 1

Я не знаю, что делать 18+
Title Сезон 1
Season premiere 18 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 16 minutes
"Ya ne znayu, chto delat" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Я не знаю, что делать» молодые парни и девушки открыто говорят о проблемах, с которыми они столкнулись в семье или школе. Ребята поделятся тяжелым и болезненным опытом употребления наркотических веществ, расскажут о том, как сверстники смеются на ними, а родители не понимают, или даже обсудят с ведущими такие острые социальные проблемы, как буллинг и домашнее насилие. Нередко подростки, которые оказались в тяжелой ситуации, не знают, к кому они могут обратиться, и боятся довериться взрослым. Этот проект призван разрушить психологические барьеры и помочь детям, попавшим в беду.

"Ya ne znayu, chto delat" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 November 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 November 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 November 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 November 2021
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 November 2021
Серия 6
Season 1 Episode 6
25 November 2021
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 November 2021
Серия 8
Season 1 Episode 8
27 November 2021
TV series release schedule
