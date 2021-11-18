В 1 сезоне шоу «Я не знаю, что делать» молодые парни и девушки открыто говорят о проблемах, с которыми они столкнулись в семье или школе. Ребята поделятся тяжелым и болезненным опытом употребления наркотических веществ, расскажут о том, как сверстники смеются на ними, а родители не понимают, или даже обсудят с ведущими такие острые социальные проблемы, как буллинг и домашнее насилие. Нередко подростки, которые оказались в тяжелой ситуации, не знают, к кому они могут обратиться, и боятся довериться взрослым. Этот проект призван разрушить психологические барьеры и помочь детям, попавшим в беду.