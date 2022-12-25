В 1 сезоне сериала «Кот Басик» невероятно разумный домашний любимец всячески участвует в судьбе своего молодого хозяина-программиста. Этот кот наделен поистине сверхъестественным интеллектом. Но разве можно кого-то удивить умным котом в век современных технологий, андроидов и голосовых помощников? Вот и программист принимает своего друга Басика как само собой разумеющееся обстоятельство… а зря! Такому коту буквально нет цены. За пушистым умником нужен глаз да глаз, а то он возьмется сам готовить обед, знакомиться с соседями или помогать хозяину с новым кодом. А ведь у него не руки, а мягкие когтистые лапки!