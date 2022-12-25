Menu
Кот Басик 0+
Title Сезон 1
Season premiere 25 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 39 minutes
"Kot Basik" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кот Басик» невероятно разумный домашний любимец всячески участвует в судьбе своего молодого хозяина-программиста. Этот кот наделен поистине сверхъестественным интеллектом. Но разве можно кого-то удивить умным котом в век современных технологий, андроидов и голосовых помощников? Вот и программист принимает своего друга Басика как само собой разумеющееся обстоятельство… а зря! Такому коту буквально нет цены. За пушистым умником нужен глаз да глаз, а то он возьмется сам готовить обед, знакомиться с соседями или помогать хозяину с новым кодом. А ведь у него не руки, а мягкие когтистые лапки!

"Kot Basik" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Компьютерная мышь
Season 1 Episode 1
25 December 2022
Первопроходец
Season 1 Episode 2
25 December 2022
Когтеточка
Season 1 Episode 3
25 December 2022
Как развлечь питомца
Season 1 Episode 4
25 December 2022
Высокая кухня
Season 1 Episode 5
25 December 2022
Коробка
Season 1 Episode 6
25 December 2022
Полоса препятствий
Season 1 Episode 7
25 December 2022
Ёлка
Season 1 Episode 8
25 December 2022
Огурец
Season 1 Episode 9
25 December 2022
Фотоконкурс
Season 1 Episode 10
25 December 2022
Шестое чувство
Season 1 Episode 11
25 December 2022
Котолечение
Season 1 Episode 12
25 December 2022
Успокаивающий чай
Season 1 Episode 13
25 December 2022
