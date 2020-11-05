Menu
Alev Alev season 1 watch online

Alev Alev season 1 poster
Alev Alev

Alev Alev 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 28
Runtime 56 hours 0 minute
"Alev Alev" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Яркое пламя» молодые женщины Чичек, Джемре и Руйя оказываются в эпицентре огромного пожара, который лишает жизни 120 человек. Для каждой из этих героинь трагедия становится возможностью начать жизнь с чистого листа. Женщины не хотят, чтобы кому-то стало известно о том, что им удалось выжить. Джемре собирается таким образом распрощаться со своим деспотичным супругом и начать самостоятельную жизнь. Руйя осознает истинную сущность своего молодого человека, который бросает ее гореть, спасаясь сам, и больше не собирается выходить за него замуж. У Чичек также есть свои причины сменить личность.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
"Alev Alev" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
5 November 2020
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
12 November 2020
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
19 November 2020
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
26 November 2020
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
3 December 2020
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
10 December 2020
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
17 December 2020
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
24 December 2020
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
7 January 2021
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
14 January 2021
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
21 January 2021
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
28 January 2021
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
4 February 2021
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
11 February 2021
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
18 February 2021
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
25 February 2021
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
4 March 2021
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
11 March 2021
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
18 March 2021
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
25 March 2021
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
1 April 2021
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
8 April 2021
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
15 April 2021
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
22 April 2021
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
29 April 2021
26. Bölüm
Season 1 Episode 26
6 May 2021
27. Bölüm
Season 1 Episode 27
20 May 2021
Final Bölümü
Season 1 Episode 28
27 May 2021
TV series release schedule
