В 1 сезоне сериала «Яркое пламя» молодые женщины Чичек, Джемре и Руйя оказываются в эпицентре огромного пожара, который лишает жизни 120 человек. Для каждой из этих героинь трагедия становится возможностью начать жизнь с чистого листа. Женщины не хотят, чтобы кому-то стало известно о том, что им удалось выжить. Джемре собирается таким образом распрощаться со своим деспотичным супругом и начать самостоятельную жизнь. Руйя осознает истинную сущность своего молодого человека, который бросает ее гореть, спасаясь сам, и больше не собирается выходить за него замуж. У Чичек также есть свои причины сменить личность.