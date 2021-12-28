В 1 сезоне сериала «Отряд 2039» действие происходит на планете Земля в недалеком будущем. На первый взгляд, наш мир не сильно изменился, но мировому правительству становится все очевиднее, что не за горами непоправимая катастрофа. Резкий технический прорыв последних лет подарил каждому крупному государству оружие, которое легко может уничтожить не только предполагаемого «врага», но и все живое на планете. Ситуацию осложняет то, что каждая страна действует по собственному сценарию, не заботясь о нуждах и интересах соседей. Все это может привести к самой последней мировой войне. В Турции собирают спецотряд по спасению человечества.