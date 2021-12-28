Menu
BÖRÜ 2039 season 1 watch online

BÖRÜ 2039 season 1 poster
BÖRÜ 2039

BÖRÜ 2039 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"BÖRÜ 2039" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Отряд 2039» действие происходит на планете Земля в недалеком будущем. На первый взгляд, наш мир не сильно изменился, но мировому правительству становится все очевиднее, что не за горами непоправимая катастрофа. Резкий технический прорыв последних лет подарил каждому крупному государству оружие, которое легко может уничтожить не только предполагаемого «врага», но и все живое на планете. Ситуацию осложняет то, что каждая страна действует по собственному сценарию, не заботясь о нуждах и интересах соседей. Все это может привести к самой последней мировой войне. В Турции собирают спецотряд по спасению человечества.

Series rating

6.3
Rate 14 votes
"BÖRÜ 2039" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 December 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 January 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
30 January 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 March 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 March 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 March 2022
TV series release schedule
