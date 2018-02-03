Menu
Vokrug sveta vo vremya dekreta (2018), season 1

Vokrug sveta vo vremya dekreta season 1 poster
Вокруг света во время декрета 12+
Title Сезон 1
Season premiere 3 February 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 12 minutes
"Vokrug sveta vo vremya dekreta" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Вокруг света во время декрета» самые живописные красивые места, увлекательные аттракционы и целая тонна десертов ожидает Анну Седоков и ее детей. Звезда шоу-бизнеса расскажет зрителям канала «СТС», как сделать семейный отдых ярким и увлекательным. При помощи подсказок местных мамочек Анна и маленькие путешественники попробуют местную кухню, найдут лучшие развлечения в городе и побывают в гостях у людей оригинальных профессий. Седокова покажет своим любознательным детям – 12-летней дочери Алине, 7-месячному Гектору и 6-летней крестнице Полине – Таиланд, Израиль, Грузию, Испанию, Италию и множество других стран.

"Vokrug sveta vo vremya dekreta" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1. Испания, Тенерифе
Season 1 Episode 1
3 February 2018
Выпуск 2. Италия, Рим
Season 1 Episode 2
4 February 2018
Выпуск 3. Испания, Барселона
Season 1 Episode 3
10 February 2018
Выпуск 4. Таиланд, Пхукет
Season 1 Episode 4
11 February 2018
Выпуск 5. Германия, Мюнхен
Season 1 Episode 5
17 February 2018
Выпуск 6. Израиль, Тель-Авив
Season 1 Episode 6
18 February 2018
Выпуск 7. Таиланд, остров Краби
Season 1 Episode 7
24 February 2018
Выпуск 8. Грузия, Тбилиси
Season 1 Episode 8
25 February 2018
