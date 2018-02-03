В 1 сезоне шоу «Вокруг света во время декрета» самые живописные красивые места, увлекательные аттракционы и целая тонна десертов ожидает Анну Седоков и ее детей. Звезда шоу-бизнеса расскажет зрителям канала «СТС», как сделать семейный отдых ярким и увлекательным. При помощи подсказок местных мамочек Анна и маленькие путешественники попробуют местную кухню, найдут лучшие развлечения в городе и побывают в гостях у людей оригинальных профессий. Седокова покажет своим любознательным детям – 12-летней дочери Алине, 7-месячному Гектору и 6-летней крестнице Полине – Таиланд, Израиль, Грузию, Испанию, Италию и множество других стран.