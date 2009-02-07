Menu
Season premiere 7 February 2009
Production year 2009
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
В 1 сезоне сериала «Ключи от счастья» деревенская девушка Таня отвергала ухаживания местных парней и ждала своего городского принца. Она верила, что ей удастся встретить достойного заботливого мужчину, который увезет ее в столицу. Вскоре такой человек действительно появился. Счастливая Таня вышла за него замуж и родила малыша. На этом идиллия в ее жизни закончилась. Как оказалось, ее благоверному нужен был только ребенок от «здоровой деревенской девки». После того как Татьяна выполнила свою функцию, он подал на развод, сообщив ей, что у него есть другая возлюбленная. Ребенка Таня, конечно, не получит...

Серия 1
Season 1 Episode 1
7 February 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 February 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 February 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 February 2009
