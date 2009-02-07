В 1 сезоне сериала «Ключи от счастья» деревенская девушка Таня отвергала ухаживания местных парней и ждала своего городского принца. Она верила, что ей удастся встретить достойного заботливого мужчину, который увезет ее в столицу. Вскоре такой человек действительно появился. Счастливая Таня вышла за него замуж и родила малыша. На этом идиллия в ее жизни закончилась. Как оказалось, ее благоверному нужен был только ребенок от «здоровой деревенской девки». После того как Татьяна выполнила свою функцию, он подал на развод, сообщив ей, что у него есть другая возлюбленная. Ребенка Таня, конечно, не получит...