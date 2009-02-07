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Ключи от счастья 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ключи от счастья
Киноафиша Сериалы Ключи от счастья Сезоны Сезон 1

Ключи от счастья 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 февраля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ключи от счастья»

В 1 сезоне сериала «Ключи от счастья» деревенская девушка Таня отвергала ухаживания местных парней и ждала своего городского принца. Она верила, что ей удастся встретить достойного заботливого мужчину, который увезет ее в столицу. Вскоре такой человек действительно появился. Счастливая Таня вышла за него замуж и родила малыша. На этом идиллия в ее жизни закончилась. Как оказалось, ее благоверному нужен был только ребенок от «здоровой деревенской девки». После того как Татьяна выполнила свою функцию, он подал на развод, сообщив ей, что у него есть другая возлюбленная. Ребенка Таня, конечно, не получит...

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ключи от счастья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 февраля 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 февраля 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 февраля 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 февраля 2009
График выхода всех сериалов
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