В 1 сезоне сериала «Своя чужая» стало известно, что в «убойном отделе» петербургского ГУВД появится новый руководитель. Сотрудники изрядно удивились, узнав, что место займет посторонний человек из столицы. Однако больше всего оперативники оказались шокированы известием о том, что ими будет управлять женщина. Впрочем, подполковник Маринец Александра Анатольевна быстро доказала, что ни в чем не уступает мужчине. Первые шаги москвички на новом месте заставили задуматься многих людей, которые видели в ней временную фигуру. Покидать любимую работу «ищейка» отнюдь не планирует...