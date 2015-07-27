Menu
Svoya chuzhaya season 1 watch online

Svoya chuzhaya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Svoya chuzhaya Seasons Season 1

Своя чужая 18+
Title Сезон 1
Season premiere 27 July 2015
Production year 2015
Number of episodes 16
Runtime 11 hours 44 minutes
"Svoya chuzhaya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Своя чужая» стало известно, что в «убойном отделе» петербургского ГУВД появится новый руководитель. Сотрудники изрядно удивились, узнав, что место займет посторонний человек из столицы. Однако больше всего оперативники оказались шокированы известием о том, что ими будет управлять женщина. Впрочем, подполковник Маринец Александра Анатольевна быстро доказала, что ни в чем не уступает мужчине. Первые шаги москвички на новом месте заставили задуматься многих людей, которые видели в ней временную фигуру. Покидать любимую работу «ищейка» отнюдь не планирует...

Series rating

5.0
Rate 15 votes
"Svoya chuzhaya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
27 July 2015
Серия 02
Season 1 Episode 2
27 July 2015
Серия 03
Season 1 Episode 3
28 July 2015
Серия 04
Season 1 Episode 4
28 July 2015
Серия 05
Season 1 Episode 5
29 July 2015
Серия 06
Season 1 Episode 6
29 July 2015
Серия 07
Season 1 Episode 7
30 July 2015
Серия 08
Season 1 Episode 8
30 July 2015
Серия 09
Season 1 Episode 9
3 August 2015
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 August 2015
Серия 11
Season 1 Episode 11
4 August 2015
Серия 12
Season 1 Episode 12
4 August 2015
Серия 13
Season 1 Episode 13
5 August 2015
Серия 14
Season 1 Episode 14
5 August 2015
Серия 15
Season 1 Episode 15
6 August 2015
Серия 16
Season 1 Episode 16
6 August 2015
