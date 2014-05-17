Внезапное горе рушит жизнь 17-летней Саши: в собственном доме сгорает вся ее семья – родители и двухлетняя сестренка Даша. Выясняется, что отцу Саши Алексею угрожали бандиты, требовавшие продать за бесценок успешный бизнес главы семьи. Но неужели из-за бизнеса они пошли на такое зверское преступление и истребили всю семью, случайно оставив отсутствовавшую дома Сашу в живых?

Саша растеряна: оставшись без родных, без дома, без средств к существованию, она не может больше жить в родном Нижнедонске и находит единственный смысл в том, чтобы понять, что же произошло с ее семьей и почему не найдены останки ее маленькой сестренки.