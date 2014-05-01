Menu
Vrachiha 2014, season 1

Vrachiha season 1 poster
Врачиха 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 May 2014
Production year 2014
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Vrachiha" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Врачиха» в центре событий оказывается молодая одаренная пианистка Катерина Захарова. У девушки есть все данные, чтобы стать прославленным музыкантом, кроме того, она влюблена в свой инструмент. Однако одному подлому человеку удается одним ударом разрушить всю ее жизнь. Риелтор проворачивает аферу, в результате которой семья Кати остается без денег и квартиры. От стресса ее мать попадает в больницу с инсультом, а самой героине приходится бросить любимое дело и поступить на медицинский. Годы идут, Катя работает провинциальным врачом, но не оставляет надежду разыскать того риелтора и отомстить ему за сломанную судьбу.

"Vrachiha" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 May 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 May 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 May 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 May 2014
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 May 2014
Серия 6
Season 1 Episode 6
2 May 2014
Серия 7
Season 1 Episode 7
2 May 2014
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 May 2014
