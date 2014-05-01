В 1-м сезоне сериала «Врачиха» в центре событий оказывается молодая одаренная пианистка Катерина Захарова. У девушки есть все данные, чтобы стать прославленным музыкантом, кроме того, она влюблена в свой инструмент. Однако одному подлому человеку удается одним ударом разрушить всю ее жизнь. Риелтор проворачивает аферу, в результате которой семья Кати остается без денег и квартиры. От стресса ее мать попадает в больницу с инсультом, а самой героине приходится бросить любимое дело и поступить на медицинский. Годы идут, Катя работает провинциальным врачом, но не оставляет надежду разыскать того риелтора и отомстить ему за сломанную судьбу.