В 1-м сезоне сериала «Слезы на подушке» с даты выпуска обычной московской школы проходит 15 лет. На праздничном вечере встречаются три бывшие одноклассницы, которые когда-то были неразлучными подругами. Теперь каждая девушка имеет завидную историю успеха, которой немедленно делится с остальными. Таня стала популярной художницей и сейчас готовит очередную авторскую выставку. Наташа управляет кондитерской фабрикой. А Валя и вовсе владеет собственным модельным агентством. Но стоит красавицам вернуться домой, как все они начинают плакать в подушку: весь этот успех – лишь маска, скрывающая личную драму.