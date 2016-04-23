Menu
Russian
Slezy na podushke 2016, season 1

Slezy na podushke season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Slezy na podushke Seasons Season 1

Слезы на подушке 12+
Title Сезон 1
Season premiere 23 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Slezy na podushke" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Слезы на подушке» с даты выпуска обычной московской школы проходит 15 лет. На праздничном вечере встречаются три бывшие одноклассницы, которые когда-то были неразлучными подругами. Теперь каждая девушка имеет завидную историю успеха, которой немедленно делится с остальными. Таня стала популярной художницей и сейчас готовит очередную авторскую выставку. Наташа управляет кондитерской фабрикой. А Валя и вовсе владеет собственным модельным агентством. Но стоит красавицам вернуться домой, как все они начинают плакать в подушку: весь этот успех – лишь маска, скрывающая личную драму.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Slezy na podushke" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 April 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 April 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 April 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 April 2016
TV series release schedule
