Kairoseu season 1 watch online

Kairoseu 16+
Season premiere 26 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 21 hours 20 minutes
"Kairoseu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кайрос» два человека, живущих в разных временах, случайно обнаруживают коридор, через который они могут обмениваться посланиями. Ким Со-джин – успешный предприниматель и любящий отец. Он считает себя абсолютно счастливым мужчиной, пока его маленькая дочка загадочным образом не исчезает. Он прикладывает все возможные усилия, чтобы найти своего ребенка, и внезапно понимает, что может отправлять письма в прошлое. Параллельно студентка Хан Э-ри разрывается между тяжелой ночной работой и утренней учебой, чтобы помочь матери. Но женщина тоже пропадает. После этого героиня получает письмо из будущего.

7.7
"Kairoseu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
26 October 2020
Episode 2
27 October 2020
Episode 3
2 November 2020
Episode 4
3 November 2020
Episode 5
10 November 2020
Episode 6
16 November 2020
Episode 7
24 November 2020
Episode 8
24 November 2020
Episode 9
30 November 2020
Episode 10
1 December 2020
Episode 11
7 December 2020
Episode 12
8 December 2020
Episode 13
14 December 2020
Episode 14
15 December 2020
Episode 15
21 December 2020
Episode 16
22 December 2020
