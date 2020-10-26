В 1-м сезоне сериала «Кайрос» два человека, живущих в разных временах, случайно обнаруживают коридор, через который они могут обмениваться посланиями. Ким Со-джин – успешный предприниматель и любящий отец. Он считает себя абсолютно счастливым мужчиной, пока его маленькая дочка загадочным образом не исчезает. Он прикладывает все возможные усилия, чтобы найти своего ребенка, и внезапно понимает, что может отправлять письма в прошлое. Параллельно студентка Хан Э-ри разрывается между тяжелой ночной работой и утренней учебой, чтобы помочь матери. Но женщина тоже пропадает. После этого героиня получает письмо из будущего.