Во 2-м сезоне шоу «Беременна в 45» главными героинями проекта стали женщины, которые не испугались в первый раз познать радость материнства в довольно зрелом возрасте. Каждой из мамочек 45 и более лет. Участницы проекта готовы поделиться своими историями и вдохновить множество других женщин из разных городов нашей страны, которые опасаются столкнуться со стереотипами о «старородящих». Героини шоу готовы доказать, что нужно становиться родителями не тогда, когда этого требует социум, а когда вы готовы к этому на самом деле.