Pregnant at 45 (2022), season 2

Beremenna v 45 16+
Season premiere 26 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"Pregnant at 45" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Беременна в 45» главными героинями проекта стали женщины, которые не испугались в первый раз познать радость материнства в довольно зрелом возрасте. Каждой из мамочек 45 и более лет. Участницы проекта готовы поделиться своими историями и вдохновить множество других женщин из разных городов нашей страны, которые опасаются столкнуться со стереотипами о «старородящих». Героини шоу готовы доказать, что нужно становиться родителями не тогда, когда этого требует социум, а когда вы готовы к этому на самом деле.

TV Show rating

0.0
Rate 1 vote
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 1
Season 2 Episode 1
26 February 2024
Выпуск 2.
Season 2 Episode 2
4 March 2024
Выпуск 3.
Season 2 Episode 3
11 March 2024
Выпуск 4.
Season 2 Episode 4
18 March 2024
Выпуск 5.
Season 2 Episode 5
25 March 2024
Выпуск 6.
Season 2 Episode 6
1 April 2024
Выпуск 7.
Season 2 Episode 7
8 April 2024
