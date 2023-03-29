Menu
Belaya liliya 2023, season 1

Belaya liliya season 1 poster
Belaya liliya

Белая лилия 16+
Title Сезон 1
Season premiere 29 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Belaya liliya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Белая лилия» в центре событий оказывается начинающая и очень талантливая певица по имени Лиля Федорова. Влюбившись в ученого Алексея, она бросает ради него карьеру и выходит замуж. Но вскоре у Леши находят серьезное заболевание. Чтобы накопить денег на операцию любимому, она вновь идет петь – в ресторан. Там у нее появляется богатый поклонник Гарик. Ухаживая, он начинает продвигать карьеру Лилии и даже оплачивает лечение ее мужу. Но взамен он хочет близости, и девушка бежит от него, вновь оставшись без работы. К сожалению, муж не ценит ее жертв и находит себе более подходящую избранницу вместо «пошлой певички».

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Belaya liliya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 March 2023
TV series release schedule
