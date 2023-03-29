В 1 сезоне сериала «Белая лилия» в центре событий оказывается начинающая и очень талантливая певица по имени Лиля Федорова. Влюбившись в ученого Алексея, она бросает ради него карьеру и выходит замуж. Но вскоре у Леши находят серьезное заболевание. Чтобы накопить денег на операцию любимому, она вновь идет петь – в ресторан. Там у нее появляется богатый поклонник Гарик. Ухаживая, он начинает продвигать карьеру Лилии и даже оплачивает лечение ее мужу. Но взамен он хочет близости, и девушка бежит от него, вновь оставшись без работы. К сожалению, муж не ценит ее жертв и находит себе более подходящую избранницу вместо «пошлой певички».