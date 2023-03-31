В 1 сезоне сериала «Серая мышь» Юлия и Геннадий уже почти два десятка лет живут в не очень счастливом, но стабильном браке. Накануне юбилея отношений женщина узнает, что супруг ей изменяет. И без того давно разочарованная в своей красоте и обаянии, Юля окончательно опускает руки. Она считает себя серой мышью и думает, что сама виновата в том, что муж загулял с молодой красоткой. Ей решает помочь ее властная пожилая мать. Она подговаривает знакомого мужчину, чтобы тот начал ухаживать за дочерью. Но как только обман раскрывается, ситуация становится еще плачевнее. К счастью, Юля попадает в руки опытного стилиста, для которого изменить ее жизнь – дело принципа.