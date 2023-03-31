Menu
Seraya mysh 2023, season 1

Seraya mysh season 1 poster
Серая мышь 16+
Title Сезон 1
Season premiere 31 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Seraya mysh" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Серая мышь» Юлия и Геннадий уже почти два десятка лет живут в не очень счастливом, но стабильном браке. Накануне юбилея отношений женщина узнает, что супруг ей изменяет. И без того давно разочарованная в своей красоте и обаянии, Юля окончательно опускает руки. Она считает себя серой мышью и думает, что сама виновата в том, что муж загулял с молодой красоткой. Ей решает помочь ее властная пожилая мать. Она подговаривает знакомого мужчину, чтобы тот начал ухаживать за дочерью. Но как только обман раскрывается, ситуация становится еще плачевнее. К счастью, Юля попадает в руки опытного стилиста, для которого изменить ее жизнь – дело принципа.

"Seraya mysh" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
31 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 March 2023
TV series release schedule
