В 1 сезоне сериала «Предсказание» каждому из нас хочется верить, что именно он – избранный, тот, на кого Вселенная возлагает некие особые надежды, кому отведена уникальная роль. Но, к сожалению, большинство современных людей проживают свою жизнь крайне уныло и бездарно, тратя лучшие годы на выпивку с друзьями, ссоры со вторыми половинками, скучную работу и воспитание детей. У жителей небольшого городка появляется возможность все изменить и узнать свой истинный потенциал, заложенный в каждом высшими силами. В подсобке обычного универсама появляется чудо-машина, раскрывающая людям глаза.