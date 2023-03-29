Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Big Door Prize 2023, season 1

The Big Door Prize season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Big Door Prize Seasons Season 1

The Big Door Prize 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"The Big Door Prize" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Предсказание» каждому из нас хочется верить, что именно он – избранный, тот, на кого Вселенная возлагает некие особые надежды, кому отведена уникальная роль. Но, к сожалению, большинство современных людей проживают свою жизнь крайне уныло и бездарно, тратя лучшие годы на выпивку с друзьями, ссоры со вторыми половинками, скучную работу и воспитание детей. У жителей небольшого городка появляется возможность все изменить и узнать свой истинный потенциал, заложенный в каждом высшими силами. В подсобке обычного универсама появляется чудо-машина, раскрывающая людям глаза.

Series rating

6.3
Rate 17 votes
The Big Door Prize List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Dusty
Season 1 Episode 1
29 March 2023
Cass
Season 1 Episode 2
29 March 2023
Jacob
Season 1 Episode 3
29 March 2023
Father Reuben
Season 1 Episode 4
5 April 2023
Trina
Season 1 Episode 5
12 April 2023
Beau
Season 1 Episode 6
19 April 2023
Giorgio
Season 1 Episode 7
26 April 2023
Izzy
Season 1 Episode 8
3 May 2023
Deerfest: Part One
Season 1 Episode 9
10 May 2023
Deerfest: Part Two
Season 1 Episode 10
17 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more