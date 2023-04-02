Menu
Royal Crackers 2023, season 1

Season premiere 2 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Royal Crackers" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Королевские крекеры» некогда успешная пекарская династия Бейкерсфилдов, занимающаяся производством крекеров, постепенно теряет деловую хватку. У дел стоит старший на данный момент представитель рода – Теодор Хорнсби – старший. Это очень властный и глупый человек, не считающийся ни с чьим мнением, – одним словом, самодур. Наследники империи «королевских крекеров» мечтают отделаться от его гнета и проявить свои таланты. Однажды судьба подбрасывает им такой шанс. Старик после неприятного инцидента оказывается в коме. Но не разрушат ли его дети остатки былого величия семьи?

Series rating

6.1
Rate 12 votes
Season 1
Season 2
Crumbling Empires
Season 1 Episode 1
2 April 2023
Theo's Comeback Tour
Season 1 Episode 2
2 April 2023
Factory 37
Season 1 Episode 3
2 April 2023
Stebe
Season 1 Episode 4
9 April 2023
Business Mom
Season 1 Episode 5
16 April 2023
Mayworth
Season 1 Episode 6
23 April 2023
The .1%
Season 1 Episode 7
30 April 2023
Casa de Darby
Season 1 Episode 8
7 May 2023
CrackerCon
Season 1 Episode 9
14 May 2023
Craftopia
Season 1 Episode 10
21 May 2023
