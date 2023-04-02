В 1 сезоне сериала «Королевские крекеры» некогда успешная пекарская династия Бейкерсфилдов, занимающаяся производством крекеров, постепенно теряет деловую хватку. У дел стоит старший на данный момент представитель рода – Теодор Хорнсби – старший. Это очень властный и глупый человек, не считающийся ни с чьим мнением, – одним словом, самодур. Наследники империи «королевских крекеров» мечтают отделаться от его гнета и проявить свои таланты. Однажды судьба подбрасывает им такой шанс. Старик после неприятного инцидента оказывается в коме. Но не разрушат ли его дети остатки былого величия семьи?