В 1 сезоне сериала «Мокрые псы» Костелло всегда могла позаботиться о себе сама. Рано оказавшись на улице без родителей, девушка начала панковать, выступать в эротическом шоу и вести дела с опасными людьми. Однажды она узнала, что ждет ребенка, и решила сама вырастить маленькую Айрис. Разумеется, образцовой матерью и домохозяйкой женщина не стала, но она вложила в воспитание дочки всю любовь и заботу, на какую была способна. Несмотря на это, в один ужасный день Костелло и Айрис оказались без крыши над головой. В это же время из тюрьмы вышел их старый знакомый Селби, а к личности Костелло проявила интерес известная журналистка.