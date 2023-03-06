Menu
Russian
Rain Dogs 2023, season 1

Rain Dogs season 1 poster
Season premiere 6 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Rain Dogs" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мокрые псы» Костелло всегда могла позаботиться о себе сама. Рано оказавшись на улице без родителей, девушка начала панковать, выступать в эротическом шоу и вести дела с опасными людьми. Однажды она узнала, что ждет ребенка, и решила сама вырастить маленькую Айрис. Разумеется, образцовой матерью и домохозяйкой женщина не стала, но она вложила в воспитание дочки всю любовь и заботу, на какую была способна. Несмотря на это, в один ужасный день Костелло и Айрис оказались без крыши над головой. В это же время из тюрьмы вышел их старый знакомый Селби, а к личности Костелло проявила интерес известная журналистка.

Season 1
It's Hard to Be a Saint in the City
Season 1 Episode 1
6 March 2023
Scenes From a Crucifixion
Season 1 Episode 2
13 March 2023
The Small World of Florian Selby
Season 1 Episode 3
20 March 2023
Didion Hell
Season 1 Episode 4
27 March 2023
Emotional Erection
Season 1 Episode 5
3 April 2023
Jesus Loves a Hustler
Season 1 Episode 6
10 April 2023
You Just Haven't Earned It Yet, Baby
Season 1 Episode 7
17 April 2023
This Is Not an Exit
Season 1 Episode 8
24 April 2023
