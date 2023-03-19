В 1 сезоне сериала «Перекресток Салливанов» в центре событий оказывается сотрудница известной и престижной американской больницы – опытная врач-нейрохирург Мэгги Салливан. Несмотря на свой небольшой возраст, ей уже удалось многого достичь как на профессиональном, так и на личном фронте. Девушка думает, что нашла свое призвание, а заодно и любовь в лице сексуального коллеги. Но когда она узнает правду о своем избраннике, ей не остается ничего другого, как сбежать в родной городок Салливанс-Кроссинг. Там она встречает людей, которых предпочла бы больше никогда не видеть, и вспоминает о том, о чем мечтала забыть.