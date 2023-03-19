Menu
Kinoafisha TV Shows Sullivan's Crossing Seasons Season 1

Sullivan's Crossing 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Sullivan's Crossing" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Перекресток Салливанов» в центре событий оказывается сотрудница известной и престижной американской больницы – опытная врач-нейрохирург Мэгги Салливан. Несмотря на свой небольшой возраст, ей уже удалось многого достичь как на профессиональном, так и на личном фронте. Девушка думает, что нашла свое призвание, а заодно и любовь в лице сексуального коллеги. Но когда она узнает правду о своем избраннике, ей не остается ничего другого, как сбежать в родной городок Салливанс-Кроссинг. Там она встречает людей, которых предпочла бы больше никогда не видеть, и вспоминает о том, о чем мечтала забыть.

Series rating

7.0
Rate 13 votes
Coming Home
Season 1 Episode 1
19 March 2023
Homewrecker
Season 1 Episode 2
26 March 2023
Detours
Season 1 Episode 3
2 April 2023
Rock and a Hard Place
Season 1 Episode 4
9 April 2023
Pressure Drop
Season 1 Episode 5
16 April 2023
Boiling Point
Season 1 Episode 6
23 April 2023
Second Chances
Season 1 Episode 7
30 April 2023
Aftershock
Season 1 Episode 8
7 May 2023
Can't Help Falling
Season 1 Episode 9
14 May 2023
Sins of the Father
Season 1 Episode 10
14 May 2023
