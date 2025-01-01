Menu
Gardemariny, vpered! season 1 watch online

Gardemariny, vpered! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gardemariny, vpered! Seasons Season 1

Гардемарины, вперед! 6+
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 1988
Production year 1988
Number of episodes 4
Runtime 5 hours 0 minute
"Gardemariny, vpered!" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Гардемарины, вперед!» действие происходит в 1742 году. Царица Елизавета, которая силой захватила престол, никому не доверяет, опасаясь заговора. В числе ее немногочисленных приближенных оказывается личный доктор Лесток, которого уже давно переманил на свою сторону французский кардинал де Флери. Врач должен убедить Елизавету заключить соглашение с Францией. Находясь в Париже, де Флери узнает, что существует некий архив Бестужева, где содержится немало засекреченных бумаг. Они могут оказаться оружием в руках врага. К счастью, в рядах царской армии служат по-настоящему честные и преданные молодые солдаты…

Series rating

7.2
Rate 12 votes
"Gardemariny, vpered!" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 January 1988
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 January 1988
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 January 1988
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 January 1988
TV series release schedule
