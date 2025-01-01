В 1-м сезоне сериала «Гардемарины, вперед!» действие происходит в 1742 году. Царица Елизавета, которая силой захватила престол, никому не доверяет, опасаясь заговора. В числе ее немногочисленных приближенных оказывается личный доктор Лесток, которого уже давно переманил на свою сторону французский кардинал де Флери. Врач должен убедить Елизавету заключить соглашение с Францией. Находясь в Париже, де Флери узнает, что существует некий архив Бестужева, где содержится немало засекреченных бумаг. Они могут оказаться оружием в руках врага. К счастью, в рядах царской армии служат по-настоящему честные и преданные молодые солдаты…