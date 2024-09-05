В 1 сезоне сериала «Идеальная пара» простая симпатичная девушка Селеста Отис заводит отношения с удивительно милым, заботливым и скромным пареньком. Каково же оказывается ее удивление, когда он по чистой случайности оказывается еще и сказочно богатым! Теперь долгожданная свадьба не за горами, а жених Селесты – единственный сын самой уважаемой и обеспеченной семьи острова Нантакет. Девушка считает, что все ее мечты сбылись, ведь интернет уже полнится самым популярным хештегом #свадьбагода, а гости съезжаются на вечеринку со всей Америки. Но в «день X» в гавани острова обнаруживается труп. Полиция считает, что убийцей может оказаться любой из гостей.