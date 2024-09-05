Menu
The Perfect Couple 2024, season 1

The Perfect Couple
Season premiere 5 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Идеальная пара» простая симпатичная девушка Селеста Отис заводит отношения с удивительно милым, заботливым и скромным пареньком. Каково же оказывается ее удивление, когда он по чистой случайности оказывается еще и сказочно богатым! Теперь долгожданная свадьба не за горами, а жених Селесты – единственный сын самой уважаемой и обеспеченной семьи острова Нантакет. Девушка считает, что все ее мечты сбылись, ведь интернет уже полнится самым популярным хештегом #свадьбагода, а гости съезжаются на вечеринку со всей Америки. Но в «день X» в гавани острова обнаруживается труп. Полиция считает, что убийцей может оказаться любой из гостей.

Season 1
Happy Wedding Eve
Season 1 Episode 1
5 September 2024
She Would Never Do That
Season 1 Episode 2
5 September 2024
The Perfect Family
Season 1 Episode 3
5 September 2024
Someone Could Get Hurt
Season 1 Episode 4
5 September 2024
Never Gonna Give You Up
Season 1 Episode 5
5 September 2024
That Feels Better
Season 1 Episode 6
5 September 2024
