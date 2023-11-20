Menu
Sosedka 2023, season 1

Sosedka season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sosedka Seasons Season 1

Соседка 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Sosedka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Соседка» Федор Садовский живет один в идеально чистой квартире и управляет клининговой фирмой. Его быт выверен до мелочей, а график построен по минутам. По средам к нему в гости приходит мама, по субботам – единственный друг, а в остальное время он занимается работой и саморазвитием, пытаясь выбраться из тени своего великого отца-космонавта. Все переворачивается, когда на его пороге возникает шумная и хамоватая девица из провинции, не имеющая никакого понятия о личных границах. Алена переехала из городка Сальска, спасаясь от надоедливого бывшего мужа – вэдэвэшника Сереги. Теперь она – ближайшая соседка Феди.

Series rating

6.4
Rate 12 votes
Sosedka List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
23 November 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
27 November 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
28 November 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
29 November 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
30 November 2023
TV series release schedule
