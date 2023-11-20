В 1 сезоне сериала «Соседка» Федор Садовский живет один в идеально чистой квартире и управляет клининговой фирмой. Его быт выверен до мелочей, а график построен по минутам. По средам к нему в гости приходит мама, по субботам – единственный друг, а в остальное время он занимается работой и саморазвитием, пытаясь выбраться из тени своего великого отца-космонавта. Все переворачивается, когда на его пороге возникает шумная и хамоватая девица из провинции, не имеющая никакого понятия о личных границах. Алена переехала из городка Сальска, спасаясь от надоедливого бывшего мужа – вэдэвэшника Сереги. Теперь она – ближайшая соседка Феди.