Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Spycraft 2021, season 1

Spycraft season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Spycraft Seasons Season 1

Spycraft 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"Spycraft" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Шпионские штучки» создатели проекта являются настоящими экспертами по части секретной службы. Они предлагают свой взгляд на самые грандиозные операции ЦРУ на протяжении всей истории, а также рассказывают об устройствах, которые сделали эти операции возможными. Каждый шпион знает, что в его работе главное – это умение слушать. Для того чтобы овладеть этим мастерством в совершенстве, требуется некоторая творческая изобретательность. Для некоторых секретных миссий целью является не добыча информации, а убийство. Сотрудники спецслужб используют ядовитые вещества для ликвидации врагов.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
"Spycraft" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
High-Tech Surveillance and an Eye in the Sky
Season 1 Episode 1
20 January 2021
Deadly Poisons
Season 1 Episode 2
20 January 2021
Sexspionage
Season 1 Episode 3
20 January 2021
Clandestine Collection
Season 1 Episode 4
20 January 2021
Covert Communication
Season 1 Episode 5
20 January 2021
Special Ops and the Saboteur
Season 1 Episode 6
20 January 2021
The Code Breakers
Season 1 Episode 7
20 January 2021
Recruiting the Perfect Spy
Season 1 Episode 8
20 January 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more