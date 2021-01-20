В 1 сезоне сериала «Шпионские штучки» создатели проекта являются настоящими экспертами по части секретной службы. Они предлагают свой взгляд на самые грандиозные операции ЦРУ на протяжении всей истории, а также рассказывают об устройствах, которые сделали эти операции возможными. Каждый шпион знает, что в его работе главное – это умение слушать. Для того чтобы овладеть этим мастерством в совершенстве, требуется некоторая творческая изобретательность. Для некоторых секретных миссий целью является не добыча информации, а убийство. Сотрудники спецслужб используют ядовитые вещества для ликвидации врагов.