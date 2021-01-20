Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Шпионские штучки 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шпионские штучки
Киноафиша Сериалы Шпионские штучки Сезоны Сезон 1

Spycraft 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шпионские штучки»

В 1 сезоне сериала «Шпионские штучки» создатели проекта являются настоящими экспертами по части секретной службы. Они предлагают свой взгляд на самые грандиозные операции ЦРУ на протяжении всей истории, а также рассказывают об устройствах, которые сделали эти операции возможными. Каждый шпион знает, что в его работе главное – это умение слушать. Для того чтобы овладеть этим мастерством в совершенстве, требуется некоторая творческая изобретательность. Для некоторых секретных миссий целью является не добыча информации, а убийство. Сотрудники спецслужб используют ядовитые вещества для ликвидации врагов.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Шпионские штучки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Передовые технологии наблюдения и БПЛА High-Tech Surveillance and an Eye in the Sky
Сезон 1 Серия 1
20 января 2021
Смертельные яды Deadly Poisons
Сезон 1 Серия 2
20 января 2021
Секс-шпионаж Sexspionage
Сезон 1 Серия 3
20 января 2021
Тайный сбор данных Clandestine Collection
Сезон 1 Серия 4
20 января 2021
Засекреченная связь Covert Communication
Сезон 1 Серия 5
20 января 2021
Спецоперации и диверсии Special Ops and the Saboteur
Сезон 1 Серия 6
20 января 2021
Взломщики кодов The Code Breakers
Сезон 1 Серия 7
20 января 2021
В поисках идеального шпиона Recruiting the Perfect Spy
Сезон 1 Серия 8
20 января 2021
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше