Virtua Fighter season 1 watch online

Virtua Fighter season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Virtua Fighter Seasons Season 1

Virtua Fighter 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 October 1995
Production year 1995
Number of episodes 35
Runtime 14 hours 35 minutes
"Virtua Fighter" season 1 description

Аниме-экранизация первого в истории 3D-файтинга. По легенде, тот, кто способен увидеть в небе восемь волшебных светил, будет признан мастером боевых искусств Бацзицюань. На первый взгляд, юноше по имени Акира Юки едва ли светит такая перспектива: для окружающих он простофиля, да ещё и любитель до отвала набить желудок. Но на самом деле парень прошёл через изнурительные тренировки и теперь уверен, что очень скоро ему откроются небесные тайны. Вот только на пути к признанию Юки предстоит столкнуться с сильнейшими противниками и даже справиться с военной угрозой.

Series rating

7.0
Rate 13 votes
"Virtua Fighter" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 October 1995
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 October 1995
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 October 1995
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 October 1995
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 November 1995
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 November 1995
Episode 7
Season 1 Episode 7
20 November 1995
Episode 8
Season 1 Episode 8
27 November 1995
Episode 9
Season 1 Episode 9
4 December 1995
Episode 10
Season 1 Episode 10
11 December 1995
Episode 11
Season 1 Episode 11
18 December 1995
Episode 12
Season 1 Episode 12
25 December 1995
Episode 13
Season 1 Episode 13
1 January 1996
Episode 14
Season 1 Episode 14
8 January 1996
Episode 15
Season 1 Episode 15
15 January 1996
Episode 16
Season 1 Episode 16
22 January 1996
Episode 17
Season 1 Episode 17
29 January 1996
Episode 18
Season 1 Episode 18
5 February 1996
Episode 19
Season 1 Episode 19
19 February 1996
Episode 20
Season 1 Episode 20
26 February 1996
Episode 21
Season 1 Episode 21
4 March 1996
Episode 22
Season 1 Episode 22
11 March 1996
Episode 23
Season 1 Episode 23
18 March 1996
Episode 24
Season 1 Episode 24
25 March 1996
Episode 25
Season 1 Episode 25
18 April 1996
Episode 26
Season 1 Episode 26
25 April 1996
Episode 27
Season 1 Episode 27
2 May 1996
Episode 28
Season 1 Episode 28
9 May 1996
Episode 29
Season 1 Episode 29
16 May 1996
Episode 30
Season 1 Episode 30
23 May 1996
Episode 31
Season 1 Episode 31
30 May 1996
Episode 32
Season 1 Episode 32
6 June 1996
Episode 33
Season 1 Episode 33
13 June 1996
Episode 34
Season 1 Episode 34
20 June 1996
Episode 35
Season 1 Episode 35
27 June 1996
TV series release schedule
