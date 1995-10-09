Аниме-экранизация первого в истории 3D-файтинга. По легенде, тот, кто способен увидеть в небе восемь волшебных светил, будет признан мастером боевых искусств Бацзицюань. На первый взгляд, юноше по имени Акира Юки едва ли светит такая перспектива: для окружающих он простофиля, да ещё и любитель до отвала набить желудок. Но на самом деле парень прошёл через изнурительные тренировки и теперь уверен, что очень скоро ему откроются небесные тайны. Вот только на пути к признанию Юки предстоит столкнуться с сильнейшими противниками и даже справиться с военной угрозой.