Eung-dab-ha-ra 1994 season 1 watch online

Eung-dab-ha-ra 1994 16+
Season premiere 18 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 21
Runtime 22 hours 45 minutes
"Eung-dab-ha-ra 1994" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Вернуться в 1994» события разворачиваются в современном Сеуле. Сон На-джон – взрослая, обеспеченная и изысканная, но все еще привлекательная женщина. Она живет с супругом и растит почти взрослого сына. Но однажды воспоминания переносят ее в далекие 1990-е годы, когда она, будучи юной девчонкой, только приехала с родителями в Сеул. Семья Сон, накопив денег, покидает родную провинцию Кенсан и открывает в столице собственное общежитие для студентов. На пансионе у пары живут молодые люди, приехавшие в город учиться. Но один из них влюбляется в красавицу На-джон – дочку хозяев.

 

Series rating

7.6
Rate 11 votes
"Eung-dab-ha-ra 1994" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 October 2013
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 October 2013
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 October 2013
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 October 2013
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 November 2013
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 November 2013
Episode 7
Season 1 Episode 7
8 November 2013
Episode 8
Season 1 Episode 8
9 November 2013
Episode 9
Season 1 Episode 9
15 November 2013
Episode 10
Season 1 Episode 10
16 November 2013
Episode 11
Season 1 Episode 11
23 November 2013
Episode 12
Season 1 Episode 12
29 November 2013
Episode 13
Season 1 Episode 13
30 November 2013
Episode 14
Season 1 Episode 14
6 December 2013
Episode 15
Season 1 Episode 15
7 December 2013
Episode 16
Season 1 Episode 16
13 December 2013
Episode 17
Season 1 Episode 17
14 December 2013
Episode 18
Season 1 Episode 18
20 December 2013
Episode 19
Season 1 Episode 19
21 December 2013
Episode 20
Season 1 Episode 20
27 December 2013
Episode 21
Season 1 Episode 21
28 December 2013
