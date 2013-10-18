В 1 сезоне сериала «Вернуться в 1994» события разворачиваются в современном Сеуле. Сон На-джон – взрослая, обеспеченная и изысканная, но все еще привлекательная женщина. Она живет с супругом и растит почти взрослого сына. Но однажды воспоминания переносят ее в далекие 1990-е годы, когда она, будучи юной девчонкой, только приехала с родителями в Сеул. Семья Сон, накопив денег, покидает родную провинцию Кенсан и открывает в столице собственное общежитие для студентов. На пансионе у пары живут молодые люди, приехавшие в город учиться. Но один из них влюбляется в красавицу На-джон – дочку хозяев.