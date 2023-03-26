В 1 сезоне сериала «Изгой» в Петербург прибывает новый прокурор с супругой Таней и пятилетним сыном. На руках у служителя порядка находится папка, полная компромата на местного криминального лидера. Такой расклад не устраивает преступника, и вскоре мужчину вместе с женой находят убитыми. Но погибшая Татьяна оказывается родной сестрой местного «изгоя» – бывшего полицейского Георгия Белонога, который уже несколько лет живет один на пляже в вагончике, надеясь разыскать их пропавшего отца. По закону опекуном сбежавшего от бандитов племянника должен стать именно он. К тому же эта трагическая ситуация дает новую зацепку в его личном расследовании.