Izgoy 2023 - 2024 season 1

Season premiere 26 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Изгой» в Петербург прибывает новый прокурор с супругой Таней и пятилетним сыном. На руках у служителя порядка находится папка, полная компромата на местного криминального лидера. Такой расклад не устраивает преступника, и вскоре мужчину вместе с женой находят убитыми. Но погибшая Татьяна оказывается родной сестрой местного «изгоя» – бывшего полицейского Георгия Белонога, который уже несколько лет живет один на пляже в вагончике, надеясь разыскать их пропавшего отца. По закону опекуном сбежавшего от бандитов племянника должен стать именно он. К тому же эта трагическая ситуация дает новую зацепку в его личном расследовании.

6.3
Rate 13 votes
