В 1-м сезоне сериала «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» еврейский парень по фамилии Мессинг в юном возрасте отправляется в Германию, чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь. При загадочных обстоятельствах он обнаруживает, что обладает сверхъестественными телепатическими способностями. Веймарская Германия, которая пострадала после Первой мировой войны, становится притягательным местом для аферистов и мистиков, гениальных ученых и психопатов. Мессинг начинает свой путь в Берлинском паноптикуме. Он заслуживает признание Эйнштейна и Фрейда. Тем временем беспорядки Веймарской республики сменяет нацистский строй новой Германии…