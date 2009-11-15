Menu
Volf Messing: Videvshiy skvoz vremya season 1 watch online

Volf Messing: Videvshiy skvoz vremya season 1 poster
Вольф Мессинг: Видевший сквозь время 12+
Title Сезон 1
Season premiere 15 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 4 minutes
"Volf Messing: Videvshiy skvoz vremya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» еврейский парень по фамилии Мессинг в юном возрасте отправляется в Германию, чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь. При загадочных обстоятельствах он обнаруживает, что обладает сверхъестественными телепатическими способностями. Веймарская Германия, которая пострадала после Первой мировой войны, становится притягательным местом для аферистов и мистиков, гениальных ученых и психопатов. Мессинг начинает свой путь в Берлинском паноптикуме. Он заслуживает признание Эйнштейна и Фрейда. Тем временем беспорядки Веймарской республики сменяет нацистский строй новой Германии…

Series rating

7.2
"Volf Messing: Videvshiy skvoz vremya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 November 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 November 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 November 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 November 2009
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 November 2009
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 November 2009
Серия 7
Season 1 Episode 7
18 November 2009
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 November 2009
Серия 9
Season 1 Episode 9
23 November 2009
Серия 10
Season 1 Episode 10
24 November 2009
Серия 11
Season 1 Episode 11
25 November 2009
Серия 12
Season 1 Episode 12
26 November 2009
Серия 13
Season 1 Episode 13
30 November 2009
Серия 14
Season 1 Episode 14
1 December 2009
Серия 15
Season 1 Episode 15
2 December 2009
Серия 16
Season 1 Episode 16
3 December 2009
